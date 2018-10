Dragă, eu am airbag…

Un tip cu o nevastă blondă mergeau cu Mercedesul pe autostradă cu 180 km/oră. Deodată, tipa zice:- Dragă, am să te părăsesc!Tipul, calm, nu zice nimic. Doar accelerează - 200 km/oră.Blonda:- Am să te las fără bani, fără vile, fără mașini, nu-ți mai las nimic!Tipul, la fel de calm, calcă din nou accelerația - 240 km/oră. N-avea el treabă...Blonda mirată:- Cum, mă, io-ți spun că te părăsesc, că îți iau casa, mașina, banii, tot ce ai și tu nu zici nimic?!Tipul:- Dragă, eu am airbag…