Două întrebări de etică

1. Prima întrebare:Să presupunem că știi o femeie însărcinată care deja are 8 copii. Trei dintre ei sunt surzi, doi sunt orbi și unul este dezechilibrat mintal. Femeia are sifilis. Ai sfătui-o să facă un avort?2. A doua întrebare :Este momentul alegerii președintelui lumii și votul tău va determina cine este alesul. Iată-i pe cei trei candidați:Candidatul A are legături cu poli-ticieni corupți și crede în astrologie. A avut două amante. Fumează ca o locomotivă și bea 8 până la 10 pahare pe zi.Candidatul B a fost concediat de două ori, doarme până după prânz, în facultate se droga și bea un sfert de litru de whisky în fiecare noapte.Candidatul C este un medaliat și un erou de război. Este un vegetarian convins, consumă doar bere și asta ocazional și nu a avut niciodată legături extraconjugale.Dintre acești trei candidați, pe care l-ai alege (sincer) ?Candidatul A este Franklin D. Roosevelt.Candidatul B este Winston Churchill.Candidatul C este Adolf Hitler.Concluzia: Trebuie să fii întotdeauna atent cu cei care trăiesc prea... sănătos !!!Apropo, dacă la întrebarea despre avort ai răspuns afirmativ, tocmai l-ai omorât pe Beethoven!