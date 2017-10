Doua blonde se contrazic

Vineri, 23 August 2013

Doua blonde calatoresc cu trenul. In copartiment cu ele calatoreste un barbat mai in varsta, cu barba. Sopteste una la alta:- Uita-te! Asta-i Mircea cel Batran...- Esti proasta. E mort de vreo 6-700 ani.In acest moment intra alt barbat in compartiment, si-l saluta pe barbos.- Ciao, Mircea, ce faci? Nu te-am mai vazut de sute de ani...Prima blonda:- Na, cine-i proasta?