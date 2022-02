Dorințe împlinite

Un bărbat se plimba pe o plajă și se împiedică de o lampă. O ridică și o scutură de praf, când apare un duh.- Bine, bine, m-ai eliberat din lampă. O să-ți îndeplinesc o dorință.- Întotdeauna am vrut să merg în Hawaii, dar am rău de mare și mi-e frică de avion. Poți să construiești un pod până acolo, ca să pot merge cu mașina?- Asta e imposibil. Gândește-te la logistica necesară! Cum pui piloni pe fundul oceanului? Gândește-te cât ciment, cât oțel! În niciun caz. Pune-ți altă dorință!- Știi, am fost însurat de patru ori. Soțiile mele toate au spus că sunt un nesimțit și un insensibil. Aș vrea să înțeleg femeile...- Podul să fie cu două benzi sau cu patru?