Domnule doctor, glumiţi!

Domnule doctor, glumiți!

Ştire online publicată Joi, 08 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip intră disperat pe ușa cabinetului:- Domnule doctor, domnule doctor, sunt disperat, în fiecare seară, când mă bag în pat am impresia că este cineva sub pat. Când mă uit sub pat, am impresia că este cineva pe pat! Și tot așa... pe pat, sub pat, pe pat, sub pat. Nu mai știu ce să fac, simt că înnebunesc de-a binelea!- Domnule, chestiunea asta a dumitale o vom rezolva fără nicio problemă în trei ani de ședințe susținute. Așa că o să te invit de trei ori pe săptămână la mine la cabinet, ne-am înțeles?- Dar mi-ați putea spune, vă rog, domnule doctor, cât costă o ședință din asta la dumneavoastră?- Bineînțeles! O nimica toată, domnule, numai o sută de dolari!Tipul pleacă din cale afară de dezamăgit. Dacă urma ședințele astea, intra în faliment!Peste câteva luni, din pură întâmplare, doctorul îl întâlnește pe clientul său plimbându-se liniștit pe stradă. Curios cum de este așa de relaxat, îl întreabă:- De ce nu ai venit la mine ca să facem tratamentul?- Să fim serioși, domnule doctor, o sută de dolari ședința? Ei, aflați că m-a învățat un barman cum să scap de obsesie.- Păi cum așa, un barman?- Da, mi-a dat soluția: am tăiat picioarele patului!