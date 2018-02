Domnişoară, nu v-am întrebat de nebuniile din aer…

Domnișoară, nu v-am întrebat de nebuniile din aer…

Vineri, 16 Februarie 2018.

O blondă zboară într-un avion cu numai două locuri. Pilotul suferă un atac de cord și moare. Blonda lansează un apel de ajutor, S.O.S!, iar o voce din eter îi răspunde:- Aici turneul de control al aeroportului. Te aud clar și tare. Care este problema?- Sunt într-un avion cu două locuri, iar pilotul a suferit un infarct!- Nicio problemă, am mai avut astfel de situații, vă pot ajuta cu ușurință să aterizați. Trebuie să îmi dați niște informații și să vă conformați instrucțiunilor primite. Dacă executați totul așa cum vă spun, veți ajunge în siguranță la sol. Vreau să îmi comunicați pentru început înălțimea și poziția.- Am 1.69 m și până să facă pilotul infarct am stat deasupra!- Domnișoară, nu v-am întrebat de nebuniile din aer, m-am referit la poziția generală.- Aaa, acum am înțeles: îl susțin pe Dragnea!- În regulă. Repetă după mine: Tatăl nostru care ești în Ceruri…