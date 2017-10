Dominatoarea supremă

Ştire online publicată Luni, 02 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Toată lumea de pe pământ moare și se duce în Rai. Dumnezeu vine și spune: „Vreau ca bărbații să se împartă în două linii. O linie pentru bărbații care și-au dominat soțiile și cealaltă linie pentru cei care au stat sub papucul femeilor. De asemenea, mai vreau ca toate femeile să se ducă cu Sfântul Petru”.Zis și făcut. Când Dumnezeu se uită din nou, vede că femeile au dispărut și bărbații sunt împărțiți pe două linii, după cum a spus. Linia bărbaților care au fost sub papucul femeilor era lungă, iar pe cea a bărbaților care și-au dominat soția stătea un singur bărbat!Dumnezeu se enervează și spune: „Vouă, bărbaților, ar trebui să vă fie rușine, v-am creat după imaginea mea și ați ajuns toți sub papucul perechilor voastre! Uitați-vă la singurul dintre fiii mei care mă face mândru. Învățați de la el! Spune-le, copilul meu, cum ai reușit să fii singurul din linia aceasta?”.Bărbatul răspunde: „Nu știu. Soția mea mi-a spus să stau aici”.