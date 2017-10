Doctorul, soacra şi gluma macabră

Doctorul, soacra și gluma macabră

Mama soacră se mută la tânărul cuplu acasă. Într-o zi, când se întoarce de la serviciu, ginerele o găsește întinsă pe jos, lovită grav. Ambulanța sosește repede și o duce la spital, unde intră imediat în operație. Când termină intervenția, doctorul vine să informeze rudele.- Am o veste bună și una proastă! Vestea proastă este că soacra dumneavoastră, în urma accidentului, și-a pierdut capacitatea de a vorbi, deci va trebui să stați lângă ea, în caz că are nevoie de ceva. De asemenea, nu mai poate să-și miște mâinile, așa că va trebui s-o hrăniți dumneavoastră… și nici picioarele, așa că va trebui să poarte scutece, pe care i le veți schimba tot dumneavoastră.Ginerele, îngrozit, așteaptă vestea bună.Doctorul:- E, hai, că glumeam! Vestea bună e că soacra a murit în timpul operației!