Doamneee, nu mai vreau să fie luuuni!

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Florentina Loredana Dalian „Ziua bună se cunoaște de dimineață“. Și aia nebună la fel. A mea începe magnific. Nu-i de ajuns că-i luni. Prefer oricare zi de marți și 13 oricărei zile de luni. Lunea ți se bulucesc toate. Ca și astăzi. Luni, la prima oră Nici n-apuc bine să intru în laborator, să pun halatul pe mine, că bețivanul de Vasile se prăvălește pe scări: - Doamnă, s-a spart țeava de apă potabilă! - Lasă, nea Vasile, bine că nu s-a spart a cu țuică. În urma lui, Gicuță: - Doamnă, am pus-o! A crăpat iar filtrul! - Crăpar-ar! Mai sunteți? - Bineînțeles. La scurtă vreme, se trezește și Ana: - Aoleu, doamnă! Cred c-am ars spectrofotometrul. L-am băgat în priză, și-au ieșit numai scântei. - Dacă nu-ncetezi cu boceala, ai să vezi scântei toată ziua! Se poate și mai rău Nu mai apuc să fac ordine prin ogradă, că sună telefonul. Până s-ajung la el, mă-mpiedic de pisică, gata să-mi rup picioarele. Și tot patrupeda naibii s-a ofuscat, pedepsindu-mi ciorapul de la genunchi în jos, până spre gleznă. - Zââât! Obrăznicătură! Ți-am mai spus că locul tău e la prins șoareci. Dacă nu dispari, rămâi fără coadă. Pisica mă scuipă, iar diriginta lui fiu-meu se sufocă în telefonul pe care între timp îl deschisesem, fără să mă opresc din suduieli. - A, mă scuzați, doamna profesoară, nu era vorba de dumneavoastră. Am aici o „angajată” indisciplinată. - Păi tot despre indisciplină voiam să vorbim. - Mă anunță precipitată că trebuie să ajung la școală până-n ora 8, că fiu-meu a-njurat în ora de religie și vrea profesorul să-i scadă nota la purtare, după ce că i-a pus și-un 3. Oh! Sublim! - Trebuie neapărat s-ajungeți înainte să intre la oră. Vineri era foarte hotărât și n-am reușit să-l conving să se răzgândească. Poate reușiți dumneavoastră. - Cu ce? Cu ciorapii ăștia rupți? Cu fața asta smăcuită? - Fuck! Nu putea să-njure și el în altă oră? Tocmai la religie și-a găsit? - Adică ce vreți să spuneți, că era mai bine să-njure în ora de matematică? - Nuuuu, nici vorbă! Matematica-i sfântă. Și-ți vine numai s-aduci slavă la nenorociții ăia de vectori. Diriginta lui fiu-meu e profesoară de mate-matică. Vorbește-n cifre. Și-nțelege tot la fel. Aruncând ochii pe ceas, constat că mai am la dispoziție doar 20 de minute. Așa că-i rostesc dirigintei numărul magic, pe care, evident, fiind un număr, îl înțelege, și mă bulucesc spre ieșire. Așa cum mă aflam. Cu halatul pe mine, încheiat strâmb la nasturi, cu ciorapii rupți și cu smacurile proaspăt aplicate. Profu’ În drum, mai am timp să mă informez telefonic la „inculpatul” de odraslă unică și neprețuită dacă „profu” de religie e preot. Răsuflu ușurată când aflu că nu. Măcar poate-o fi mai tolerant cu aspectul meu „neortodox”. - Și cum ai înjurat, copile? - Las’că afli tu! Mă rog, nu mai e vreme de investigații. Ajung într-un suflet la liceu și-ntreb un elev mai mărișor: - Unde mă-sa-i profu’ de religie? Ăla are chef de glume cu mine: - Eu sunt, doamnă. Eu, în schimb, n-am chef de glume cu el. - Auzi, băi țâcă, pe vremea când eu îmi to-ceam coatele și neuronii prin liceu, tu te-ncălțai cu fesu’ de dos. Asta ca să nu zic ce făceai cu puța. Crezi că de glume-mi arde mie? - Doamnă, eu sunt! Dacă nu mă credeți, întrebați-o pe doamna de matematică, uitați-o că vine. Și asta are chef de glume proaste: - Dânsul este domnul profesor. Vă las să discutați situația elevului și-mi spuneți apoi la ce concluzie ați ajuns. - Văleu! Am pus-o, vorba lui Gicuță. Acum să te văd, madammme! Teoria, ca teoria… După ce-am trecut prin toate culorile semaforului, încerc să-mi recapăt ritmul normal al respirației, bâiguind scuze palide între două expirații ce par să nu se mai termine. Țâcă,… ăsta, dom’ profesor pare să nu observe că eu am o problemă anatomo-fiziologico-patologică și ține morțiș să-mi dea amănunte despre incidentul care-a dus, conform diagramei cauză-efect, la întâlnirea noastră de gradul zero: - Știți, a-njurat. Spune-mi ceva ce nu știu! - A zis băga-mi-aș! - Uh! răsuflu ușurată. Mă speriasem, credeam că l-a pomenit pe necuratul… - Păi nu, dar, după cum vedeți, a pomenit-o pe necurata. Mă rog… depinde ce-ai făcut cu ea când erai mic. - Și m-am enervat și… - Cum adică v-ați enervat? N-ați ajuns la lecția cu păcatul mâniei? - Ba da. Dar tot m-am enervat. - Eu nu întrebam dacă le-ai predat-o lor. Ci dacă tu ai învățat-o. - Și i-am dat un trei. - Ce-a fost mai întâi, treiul sau înjurătura? - Păi treiul, că nu-și făcuse tema. - Atunci se explică. - Ce să se explice? - Înjurătura. S-o fi enervat și el. Ierta-ți-l! La lecția asta cred c-ați ajuns. Am înțeles că vreți să-i scădeți nota la purtare… - Nu, nici vorbă! - Cum…nu? - Păi nu! - Păi bine, măi ț… dom’ profesor, eu de ce mi-am rupt picioarele lunea la prima oră pân-aici? - N-am știut că preferați altă zi. Dacă vreți, putem să mai vorbim și mâine. Mă duc acum la ore. Sărut mâna! - Să... nătate! v v v În drumul înapoi, aud un muncitor de la deszăpezire răcnind cât îl țineau bojocii: „Doamneee, nu mai vreau să fie luuuuuni!” Hehee! Mie-mi spui?!