Doamne, lasă-mă în pace!

Ştire online publicată Joi, 05 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un spaniol, un român și un francez stăteau la plajă. Trece un timp și francezul de pe nisip le spune celorlalți că se duce în apă să vadă dacă se vindecă la picior, deoarece avea probleme cu acesta și șchiopăta. Intră el în apă și la un moment dat îl vede pe Dumnezeu.- Doamne, ce bine că te-am întâlnit! Am și eu o problemă cu piciorul, mă poți face bine? Dumnezeu îi pune mâna pe picior și îl face bine. Iese francezul fericit din apă și alerga de colo până colo pe plajă. Cei doi îl întreabă:- Dar ce ai făcut?- Am intrat în apă și acolo era Dumnezeu și m-a vindecat! Se ridică spaniolul și intră și el în apă și îi spune lui Dumnezeu:- Doamne, nu văd bine cu ochiul drept. Am avut un accident și mi-a intrat un fier în ochi, iar acum nu mai văd. Dumnezeu îi pune mâna pe ochi și îl vindecă. Acesta fuge cât îl țin picioarele și le spune vestea cea bună prietenilor săi. Cei doi, francezul și spaniolul, îl îndeamnă pe român să intre și el în apă să-l vindece Dumnezeu, însă acesta se opune. Dumnezeu îl aude și vine la el:- Ce problemă ai fiule?- Am probleme cu inima și nu mai pot să lucrez.Dumnezeu se apropie de el și vrea să-i pună mâna pe inimă pentru a-l vindeca. Românul se ridică supărat:- Lasă-mă, Doamne, în pace! O viață am așteptat momentul ăsta, să stau acasă și să iau pensie, iar tu vrei să mă faci bine!