Doamna profesoară, mi-aţi greşit numele

Doamna profesoară, mi-ați greșit numele

Ştire online publicată Joi, 27 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

15 septembrie, prima zi de școală în Franța, profe-soara îi strigă pe nume pe elevi:- „Mustapha El Ekhzeri”- „Prezent”- „Achmed El Kabul”- „Prezent”- „Kadir Sel Ohlmi”- „Prezent”- „Mohammed Endahrha”- „Prezent”- „Ala In Ben Oit”Liniște în clasă.- „Ala In Ben Oit”Tot liniște.- „Pentru ultima oară: Ala In Ben Oit”.Dintr-o dată în spatele clasei se ridică un elev:- „Ăla sunt eu, dar ați pronunțat greșit, numele meu este Alain Benoit!”