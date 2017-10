Doamna extravagantă la chirurgul plastician

O doamnă extravagantă vine la un chirurg plastician pentru a-și elimina ridurile. Doctorul examinând-o îi spune:- Pot să fac această operație, dar o să trebuiască să mai veniți peste 6 luni pentru a face unele corectări.- Nu, așa nu merge, eu vreau să o fac odată pentru totdeauna, nu am de gând să mai frecventez așa clinici.Se gândește doctorul un pic:- De fapt, nu demult am elaborat o metodă nouă pentru eliminarea ridurilor, care v-ar permite să nu mai vizitați clinica noastră. Esența ei constă în instalarea unei rotițe cu șurub la ceafă, iar de fiecare dată când ob-servați apariția unui rid, pur și simplu rotiți de șurub și ridul dispare. Sunteți de acord cu o asemenea abordare?- Asta e tocmai ceea de ce aveam nevoie.După jumătate de an, vine la medic aceeași doamnă.- Cum merg treburile? - întreabă doctorul.- Îngrozitor - spune femeia plângând - am făcut cea mai mare greșeală din viața mea.- Ce s-a întâmplat?- Păi uitați-vă ce pungi mi-au apărut sub ochi!!!- Doamnă - spune medicul pe un ton dur - astea nu-s pungi, ci sânii dvs iar dacă nu o să încetați să rotiți șurubul acela, degrabă o să aveți și barbă.