Distracţie la maxim, cu soţia altuia

Distracție la maxim, cu soția altuia

Ştire online publicată Joi, 04 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mulți bărbați în vestiarul de la sala de fitness. Deodată, un celular începe să sune pe o bancă. Un bărbat răspunde:- Alo!- Iubire, eu sunt! se aude o voce de femeie.- Oh, draga mea!- Ești la sală?- Da!- Ce bine! Sunt la numai două străzi de tine. Am văzut aici o blană persiană excelentă. Tare îmi place. Pot să o cumpăr?- Cât costă?- 1.500 de dolari.- Aaa..., bine, cumpăr-o dacă îți place!- Oh, iubire, să vezi că înainte să vin aici m-am oprit la reprezentanța Mercedes, și m-am uitat la modelele expuse. Era una care era extraordinară. Am vorbit cu vânzătorul și mi-a arătat o ofertă foarte avantajoasă. Și..., știi, m-am gândit că ar trebui să schimbăm BMW-ul de anu’ trecut...- Cât e?- Numai 80.000 de dolari!- Bine, dar alege una care să aibă tot ce se poate extra!- Da, și înainte să închid, încă un lucru...- Ce?- S-ar putea să fie prea mult, dar am verificat contul de la bancă și... Azi dimineață m-am oprit la agenția de vânzări imobiliare și să vezi că e de vânzare casa aceea care ne-a plăcut așa de mult mai demult... Îți amintești? Cu piscină, parc și în spate cu plajă la ocean.- Cât ?- Numai 450.000 de dolari. E un preț excelent!- Bine, mergi și cumpăr-o, dar înainte oferă-le numai 420.000 de dolari!Bărbatul închide, respiră adânc și ridică telefonul în aer și întreabă:- Știe careva al cui e telefonul ăsta?