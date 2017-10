Disputa avocat-politist

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un avocat nu opreste cu masina la semnul STOP si este tras pe dreapta de un politist. Dupa cum se stie, avocatul este un tip arogant, care se crede mult mai destept decat altii, asa ca omul nostru decide sa faca putin mishto de politist: - Actele dvs, va rog. - Pentru ce? - Nu ati oprit la semnul STOP! - Am incetinit si era liber, nu venea nimeni! - Dar nu ati oprit masina pe loc...actele, va rog. - Care-i diferenta? - Diferenta este ca la semnul STOP trebuie sa opriti masina pe loc, aceasta e legea...actele va rog... - Daca imi poti arata care este diferenta legala intre a incetini si a opri, iti dau actele si te las sa-mi dai amenda, daca nu, ma lasi sa plec si nu ma amendezi! - De acord, dar coborati va rog din masina! Avocatul coboara linistit, iar intre timp politistul isi scoate bastonul si incepe sa dea vartos in avocat, spunand: - Vrei sa ma opresc sau doar sa incetinesc?