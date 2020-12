Discuţii cu portarul…

Directorul unei şcoli vine la serviciu cu o durere de cap îngrozitoare. Portarul îl întreabă:- Ce-aţi păţit, dom' director?- Am fost ieri la o zi de naştere şi am băut mai multă bere decât de obicei, iar acum simt că-mi plesneşte capul de durere.- Dom' director, vorba aia, "cui pe cui se scoate". De ce nu beţi o bere, să vedeţi cum vă trece durerea de cap?Se apucă directorul de băut și, într-adevăr, îi trece durerea, mai bea o bere de bucurie, şi tot aşa până se pileşte la loc.- Foarte bună metoda asta, de unde o ştii?, îl întreabă pe portar, după vreo săptămână de băut zilnic.- Ştiţi, dom' director, acum câţiva ani am fost şi eu director, la fel ca dumneavoastră.