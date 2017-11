Discuţie ca între prietene

Discuție ca între prietene

Ştire online publicată Luni, 20 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La o terasă două prietene povesteau despre viața lor amoroasă.- Dragă, pot să îți spun un secret?- Sigur că da.- Acum două zile a fost la mine Ion, soțul Mariei și am făcut dragoste toată noaptea!- Și cum a fost? Ți-a plăcut?- Cum să fie, foarte bine. Este mult mai bun la pat decât soțul meu! Nu știu de ce se tot plânge Maria.Partenera de discuție îi spune:- Știu… eu de mult am vrut să îți spun că soțul Mariei este mult mai bun la pat decât al tău, dar am zis să nu te simți jignită!