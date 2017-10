Din seria: mama este numai una

La un moment dat, patru frați au părăsit casa părintească și au plecat la facultate. Au devenit doctori, avocați, etc. și le-a mers foarte bine. Câțiva ani mai târziu, s-au întâlnit la un restaurant și au discutat despre darurile pe care o să le facă mamei lor, care era deja bătrână și care trăia într-un alt oraș, undeva departe. Primul băiat a spus:- Am construit o mare casă pentru mama.Al doilea a spus:- Am investit 100.000 de dolari ca să construiesc o sală de teatru cu Dolby Surround pentru mama.Al treilea:- I-am trimis un Mercedes SL600 cu șofer cu tot.Al patrulea:- Ascultați aici! Știți cât de mult îi plăcea mamei noastre să citească Tora. Și știți că ea nu mai vede prea bine și nu mai poate să citească. Un Rabbi mi-a spus despre un papagal care poate să recite întreaga Tora, i-a luat 12 ani să o învețe. A trebuit să semnez un contract de donație pe 20 de ani pentru templu, câte 100.000 de dolari pe an, dar credeți-mă că a meritat. Tot ceea ce trebuie să facă mama acum este să spună titlul unui capitol și numărul unui paragraf și papagalul o să recite acel paragraf!Ceilalți frați au fost extrem de impresionați. După ce a primit cadourile, mama lor le-a scris niște scrisori de mulțumire: „Milton, casa pe care mi-ai construit-o este uriașă. Oricum eu stau într-o singură cameră, dar trebuie să fac curat în toată casa. Mulțumesc oricum.” „Mnachim, mi-ai construit un teatru scump, care are 50 de locuri, dar toți prietenii mei sunt morți. Eu nu aud bine și sunt aproape oarbă. Niciodată nu am fost la un spectacol. Mulțumesc oricum.” „Marvin, Sunt prea bătrână ca să călătoresc. Mâncarea mi se livrează acasă, deci nu am folosit Mercedes-ul niciodată, iar șoferul pe care mi l-ai trimis e un nazist. Apreciez intenția. Mulțumesc.” „Dragă Melvin, ca de obicei, tu ai fost cel care a avut bunul simț să îmi trimită un cadou care să folosească la ceva. Puiul a fost delicios.Îți mulțumesc,Mama.”