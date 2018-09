Din jurnalul unui om necăjit

1. Am fost așa de sărac atunci când eram copil, încât dacă nu eram băiat, chiar nu aș fi avut cu ce să mă joc...2. O fată mi-a telefonat și mi-a spus: - Vino la mine… nu-i nimeni acasă… Și m-am dus.... Într-adevar, nu era nimeni acasă...3. În timp ce face sex, nevastă-mea obișnuiește să-mi vorbească tot timpul... Chiar și alaltăieri mi-a telefonat dintr-un hotel...4. Într-o zi am ajuns acasă mai devreme... văd un tânăr alergând gol pe stradă... L-am întrebat: - De ce faci asta? Mi-a răspuns: - Mai și întrebi? Normal, din cauză că ai venit tu prea devreme acasă!!5. Am avut o zi foarte grea... am îmbrăcat o cămașă… mi-a căzut un nasture... am ridicat servieta… mi-a căzut mânerul... mi-e frică să mă duc la closet...6. Eram un copil foarte urât. Când mă jucam în lada de nisip, pisica încerca tot timpul… să mă acopere...7. Pot afirma cu siguranță că părinții m-au urât … singurele mele jucării în cădița de baie erau un toaster și un radio...8. Când eram bebeluș… eram foarte urât… mama n-a vrut să mă alăpteze… Mi-a spus că preferă să fim doar… amici!9. Sunt așa de urât, încât tatăl meu poartă în portofel fotografia copilului cu care a sosit portofelul!10. Când m-am născut, doctorul a ieșit în sala de așteptare și i-a spus tatei cu părere de rău: - Am făcut tot ce era cu putință... dar totuși... s-a născut viu!11. Sunt așa de urât… încât mama avea grețuri... însă după ce m-am născut!!!12. Îmi amintesc că, odată, țiganii m-au răpit și au trimis părinților mei o bucată din degetul meu... Dar tatăl meu a cerut încă dovezi...13. Îmi amintesc că odată m-am pierdut de părinți pe stradă… m-am dus la un polițist și l-am întrebat: - Crezi oare că-i vom găsi? La care polițistul s-a scărpinat în cap și mi-a răspuns: - Nu știu… sunt așa de multe ascunzători!14. Sunt așa de urât, încât odată, pe când lucram într-un magazin de animale de casă... cumpărătorii întrebau cam la ce mărime pot ajunge?15. M-am dus la doctorul meu. I-am spus: - Doctore… în fiecare dimineață când mă uit în oglindă încep să vomit. Care-i problema mea?Doctorul mi-a răspuns: - Nu știu… dar ai o vedere perfectă!