Din jurnalul unui bărbat supărat pe viaţă

Din jurnalul unui bărbat supărat pe viață

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

1. M-am dus la doctorul meu. I-am spus: „- Doctore, în fiecare dimineață când mă uit în oglindă încep să vomit! Care-i problema mea?” Doctorul mi-a răspuns: „- Nu știu, dar ai o vedere perfectă!”2. O fată mi-a telefonat și mi-a spus: „- Vino la mine! Nu-i nimeni acasă!” Și m-am dus. Într-adevar, nu era nimeni acasă.3. În timp ce face sex, nevastă-mea obișnuiește să-mi vorbească tot timpul. Chiar și alaltăieri mi-a telefonat dintr-un hotel.4. Într-o zi am ajuns acasă mai devreme. Văd un tânăr alergând gol pe stradă. L-am întrebat: „- De ce faci asta?” Mi-a răspuns: „- Mai și întrebi? Normal, din cauză că ai venit tu prea devreme acasă!!”5. Am avut o zi foarte grea. Am îmbrăcat o cămașă. Mi-a căzut un nasture. Am ridicat servieta. Mi-a căzut mânerul. Mi-e frică să mă duc la closet...6. Eram un copil foarte urât. Când mă jucam în lada de nisip, pisica încerca tot timpul… să mă acopere.7. Sunt așa de urât, încât mama avea grețuri însă, după ce m-am născut!!!8. Când eram bebeluș, eram foarte urât. Mama n-a vrut să mă alăpteze.Mi-a spus că preferă să fim doar… amici!9. Sunt așa de urât, încât tatăl meu poartă în portofel fotografia copilului cu care a sosit portofelul!10. Când m-am născut, doctorul a ieșit în sala de așteptare și i-a spus tatei cu părere de rău: „- Am făcut tot ce era cu putință, dar totuși... s-a născut viu!”