Din jurnalul unei femei prinse cu mâţa-n sac

Din jurnalul unei femei prinse cu mâța-n sac

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Era ziua mea. Împlineam 47 de ani și nu mă simțeam chiar așa de bine. Dimineață, când m-am trezit, am mers la bucătărie să beau o cafea, așteptându-mă ca soțul meu să îmi spună: „La mulți ani, iubito!”... Dar nu mi-a zis nici măcar bună ziua. Mi-am zis: „Na, ăsta-i bărbatul pe care-l merit...” Mă gândeam: „Copiii sigur își vor aminti”, dar când au coborât la micul dejun, nici unul nu a zis nimic. Așa că am ieșit din casă destul de supărată, dar m-am simțit un pic mai bine când am intrat în birou și asistentul meu mi-a zis: „Bună ziua, șefa. La mulți ani!” În sfârșit! Cineva și-a adus aminte... Am lucrat până pe la ora două, când asistentul meu a intrat la mine în birou spunân-du-mi: „Știi, șefa, e o zi superbă, și cum e ziua ta, am putea merge să mâncăm împreună... doar tu și eu...” Am acceptat și am mers într-un loc destul de intim. Și când să ne-ntoarcem, propuse: „Cum ne-am simțit atât de bine azi, mai bine nu mai mergem la birou. Hai mai bine la mine în apartament, să bem ceva”.„Bine!”, am zis... și am mers la el acasă. În timp ce serveam un Martini, îmi spuse: „Dacă nu te deranjează, o să merg până în cameră la mine să mă îmbrac mai comod...” După aproximativ cinci minute a ieșit din cameră cu un tort imens, cu 47 de lumânărele, urmat de soțul, fiii, prietenii mei, și toți colegii de la birou, cântându-mi: „Mulți ani trăiască!” Și acolo eram eu: goală, fără sutien, fără chiloței, întinsă pe canapeaua din sufragerie, așteptându-l pe dobitoc!