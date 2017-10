Din jurnalul unei femei care merge la ginecolog

Ştire online publicată Luni, 09 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

„În acea zi, aveam de făcut o vizită la ginecolog, la ora 8.00. Întâmplarea a făcut ca fiica mea cea mică să plângă toată noaptea, iar dimineață m-am trezit târziu. Așa ca am îmbrăcat repede copiii să-i trimit la școală, după care fuga la baie.Cum doream să mă prezint cât mai curată (ca orice femeie care merge la ginecolog) și nu mai aveam timp de duș, iau repede primul prosop pe care-l văd în baie, îl ud și mă spăl bine pe părțile intime, ies din casă în viteză, șofez ca nebuna, ajung la cabinet, intru și cum deja știam ce am de făcut, mă așez pe marginea patului și zbor cu gândul în altă parte.Aud medicul care zice:- Oooo, astăzi am făcut un efort special ca să arătăm bine!Seara, acasă fiica mea întreabă:- Mamă, unde e prosopelul meu?- Nu știu dragă. Ia și tu altul curat din dulăpior, îi răspund.- Nu! Eu îl vreau pe ăla pe care l-am lăsat dimineață în baie! Aveam sclipiciul și steluțele lipicioase pe el.În acel moment, am înțeles ce a vrut să spună medicul...”