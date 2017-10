Din caietul grefierului

Ştire online publicată Vineri, 04 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce căuta fotografia dumitale pe legitimația de serviciu a altei persoane? - Păi, dacă doar legitimația aia o avusese în portofel… - Dar dumneavoastră, per-sonal, credeați că inculpata poate să ghicească într-adevăr viitorul? - Dacă putea, ar fi ghicit și că e Poliția la ușa ei. - După mine, împărțirea e simplă. Îmi încredințați mașina, televizorul, video, frigiderul, congelatorul și mobila, iar dânsului să-i încredințați amanta elegantă pe care i-a plăcut s-o aibă și toate chefurile de la restaurant! - Unde-au plecat părțile după ce-au încheiat discuția? - Acolo unde i-a dus Salvarea. - Vă spun drept: am niște urechi!! Nu există zid prin care să nu prind orice șoaptă. - Nici eu, personal, nu țin minte câtă pâine și câtă făină am furat. - Atunci de unde pot să știe dumnealor, experții, oricâtă școală ar avea? - Când s-au întors ei din voiajul de nuntă, cine credeți că-i întâmpina? Două fetițe. Una: „Mămico!”; cealaltă: „Mami!”. Soțul rămăsese perplex, dar dânsa, care e foarte iute, a zis: „Hai, dragă, în casă, și-ți explic acolo, că până acum n-am avut când!”.