Dilemele sexuale ale zilelor noastre

Sec. XVIIIUn tânăr cavaler îmbrăcat în veston și perucă, cu o floare de romaniță în mână se frământă: Mă iubește, Nu mă iubește…”Sec. XIXUn tânăr gentleman în redingotă și joben, rupând petalele unei romanițe: „Mă iubește? - Desigur! Se va culca cu mine, Nu se va culca cu mine…”Sec. XXUn tânăr în blue jeans și maiou, rupând petalele unei romanițe:„Mă iubește? Pe cine oare interesează asta? Se va culca cu mine? - Desigur. O să am erecție, n-o să am erecție…”Sec. XXIO ființă a cărui gen este imposibil de identificat, se uită în gol la o romaniță cu emblema ICQ și citește pe monitor: „Te iubesc! Te vreau! Hai să ne întâlnim” și-n același timp ghicește: „Fată? - Bărbat? - Activ? - Pasiv?”