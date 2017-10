Diferenţa dintre soţie, amantă şi logodnică

Diferența dintre soție, amantă și logodnică

29 Decembrie 2016

Trei femei - una logodită, una măritată și o amantă - stăteau de vorbă despre relațiile lor și au decis să-și surprindă partenerii. Când a venit seara, toate trei s-au echipat sexy, cu corsete de piele, pantofi cu tocuri cui și o mască pe ochi. În ziua următoare, s-au întâlnit din nou.Tipa logodită a spus:- Aseară, când logodnicul meu a ajuns acasă, m-a găsit îmbrăcată cu corsetul de piele, pantofii cu tocuri cui de șapte cm și mască. A fost impresionat și am făcut amor toată noaptea.A venit apoi rândul amantei să povestească:- Și la mine a fost incredibil! Ne-am întâlnit în biroul lui. Purtam corsetul de piele, tocuri cui foarte înalte, masca și o pelerină. Am făcut sex nebunește, fără să scoatem o vorbă.Apoi, a luat cuvântul și femeia căsătorită:- Eu am trimis copiii la mama, m-am pregătit, mi-am pus corsetul de piele, pantofii cu tocuri cui și masca pe ochi. Soțul meu s-a întors de la lucru, și-a luat telecomanda și o bere din frigider, s-a uitat la mine și a spus:- Ia zi, Zorro, faci și tu ceva de mâncare?