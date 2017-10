Dezamăgire maximă

Un musulman fundamentalist moare și ajunge în Rai. O viață întreagă așteptase să-l întâlnească pe Mahomed! La poarta Raiului dă peste un tip cu barbă. Plin de emoție și înfrigurare, omul nostru îl întreabă:- Mahomed?- Nu, fiul meu, eu sunt Sf. Petru. Mahomed e mai sus.Musulmanul începe să urce cu greu scara. În fine, întâlnește un alt individ cu barbă și i se adresează plin de speranță:- Mahomed?- Nu, eu sunt Moise. Mahomed e mai sus.Habotnicul urcă mai departe. Ajunge la următorul nor și-l întreabă respectuos pe bărbosul întâlnit în cale:- Mahomed?- Nu, eu sunt Hristos. Mahomed e mai sus…În ciuda efortului depus, fața i se luminează, dându-și seama că tocmai are dovada clară a superiorității islamului față de creștinism. Se târăște mai departe, cu ultimele puteri, și ajunge la ultimul nor, adresându-i-se individului impunător din fața sa:- Mahomed?- Nu, fiule, eu sunt Dumnezeu! Dar tu arăți cam extenuat, dorești o cafea?- Dacă se poate, vă mulțumesc. Sincer să fiu, trecând peste faptul că m-așteptam să vă prezentați drept Allah, n-aș fi putut bănui vreodată că n-o să-l întâlnesc pe Mahomed aici…Dumnezeu îl liniști imediat, spunându-i:- Dar Mohamed este aici, chiar la același nivel cu mine! După care se-ntoarse bătând scurt din palme:- Mahomed, două cafele, că am un musafir!