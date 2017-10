Despre bărbaţi

Despre bărbați

Ştire online publicată Miercuri, 12 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. După bărbați și după tramvaie nu trebuie să alergi. Tot timpul vin alții...2. O femeie are nevoie de o fantezie bogată pentru a iubi un bărbat pentru calitățile lui.3. Dacă ne gândim bine, bărbații sunt rezultatul unui cromozom handicapat.4. Când o femeie se căsătorește poate să împartă grijile pe care înainte nu le avea.5. Dacă Dumnezeu ar fi creat femeile pentru spălat rufe și vase le-ar fi făcut mâinile din aluminiu.6. Orizontul intelectual al unui bărbat este distanța dintre penis și creier...7. Spre deosebire de bărbați femeile și-ar recunoaște gre-șelile... dacă ar avea vreunele.8. Unii bărbați au complexe de inferioritate; problema este însă că sunt inferiori...9. Totul are o limită numai prostia bărbaților este infinită...10. Femei, luați bărbații așa cum sunt, alții nu există!11. Bărbații sunt bărbătoși, femeile sunt divine.12. Dacă o femeie agață un bărbat el se numește „cuceritorul”.13. Este bine știut că nimeni nu este perfect. În afară de Dumnezeu... dacă EA există...14. Femeile sunt un cadou pentru bărbații Pământului.15. Sărutul este cea mai plăcută metodă de a astupa gura bărbaților.16. Femeile au întotdeauna ultimul cuvânt. Aceasta datorită faptului că bărbaților le lipsește fantezia.17. Nu contrazice un bărbat. Așteaptă numai câteva momente și atunci o face el singur.18. Cu cât cunosc mai mulți bărbați cu atât iubesc mai mult animalele.19. Bigamia înseamnă să ai un bărbat prea mult. Monogamia la fel.20. Bărbații contrazic legile fizicii: dacă îi pui sub lupă devin mai mici decât în realitate.21. Războaiele din istoria omenirii au pornit din dorința bărbaților de a avea menstruație.22. La întrebarea de ce bărbații sunt mai înalți și mai bine dezvoltați decât femeile nu trebuie decât să ne gândim la buruieni...23. Femeile care vor să fie la fel de bune ca bărbații sunt lipsite de mândrie.24. Bărbații se dezvoltă până la 14 ani, după care cresc numai.25. Bărbații stăpânesc alfabetul bunului simț. De la A la B.26. Prin creația Evei, Dumnezeu a creat o făptură care poate face munca a cinci bărbați.27. Este bine știut că bărbații sunt superiori femeilor. La fel de bine este știut că Pământul este plat.28. Oamenii care se enervează pentru orice, știu totul mai bine și au numai sex în cap mor devreme. Acești oameni se numesc „bărbați”.29. Bărbații sunt ființe la care pubertatea se îmbină cu Criza vârstei mijlocii.30. Fiecare Adam are o Eva pe care poate să dea vina pentru ceea ce nu poate să facă el.31. Dumneazeu când a creat bărbatul exersa încă...32. Trebuie ca numai cu puțin înainte de a crea bărbatul Dumnezeu a inventat alcoolul...33. Când Dumnezeu a creat bărbatul, trebuie că a fost o ceață deasă...