Despărţire fulgerătoare de o sexy domnişoară!

Despărțire fulgerătoare de o sexy domnișoară!

Ştire online publicată Joi, 07 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Aseară am văzut o tipă simpatică la bar, m-am apropiat de ea și am întrebat-o dacă aș putea să-i ofer ceva de băut.- Păi ce, n-ai prietenă, mi-a zis, bărbații ca tine întotdeauna au prietenă…- Nu am, i-am răspuns. M-am despărți de ea acum o lună.- Oh, m-am liniștit, în acest caz poți să-mi cumperi un pahar de vin, îmi zise.În fine, după câteva pahare, am ajuns la ea acasă și am făcut dragoste toată noaptea. Dimineața, în timp ce mă îmbrăcam, îmi zice:- Deci, arăți foarte bine, ești un tip de treabă și foarte amuzant. Pot să te întreb de ce te-ai despărțit de prietena ta?- Pentru că a aflat nevastă-mea!