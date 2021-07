Doamna învăţătoare îi întreabă pe copii:- Copii, ştie cineva cum arată inima?- Inima sigur are picioare! spune unul, din ultima bancă.- Păi, de ce?- Păi, treceam aseară pe sub balconul dumneavoastră şi am auzit o voce de bărbat care zicea: „Deschide picioruşele, inimioara mea!”.