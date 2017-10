Desaga cu IPhone-uri

Mi-am cumpărat un IPhone 5, dar nici la 4s nu am renunțat, așa că, umblam cu două telefoane.S-a întâmplat că, veneam din sat având la mine două genți pline cu cartofi, plus la asta eram îmbrăcat corespunzător muncilor de câmp. În autobuz, vizavi de mine s-a așezat o domniță foarte simpatică, îmbrăcată de „cosmopolitan”. Își scoate IPhonul și în mod demonstrativ începe să se joace cu el, în așa mod ca să atragă privirea celor din jur, ba făcea poze, ba punea muzică etc. La un moment dat, deschid geanta, scot unul din IPhonuri, și spunând cu jumătate de glas „nu, nu-i ăsta”, îl pun înapoi și scot celălalt telefon. Păcat că nu erați cu mine să vedeți fața fetei.