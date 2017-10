Definiţii haioase

Definiții haioase

# Amor = scurt atac de nebunie ce poate fi vindecat fie prin căsătorie, fie prin îndepărtarea pacientului de cauza care i-a produs-o; # Arhitect = cineva care n-a fost destul de bărbat ca să devină inginer, dar nici destul de gay ca să se facă designer vestimentar; # Bancher = cineva care îți împrumută umbrela lui când afară e soare și apoi ți-o cere când începe să plouă; # Dans = frustrarea verticală a unei dorințe orizontale; # Durere de cap = metoda contraceptivă cea mai des folosită de femei; # Economist = un expert care va ști mâine că ceea ce a prezis că se va întâmpla ieri nu s-a întâmplat azi; # Fidelitate = o puternică mâncărime cu interdicția de a te scărpina; # Indiferență = atitudine adoptată de o femeie față de un bărbat care n-o interesează; interpretată de bărbat că se lasă greu; # Intelectual = cineva capabil să se gândească mai mult de două ore și la altceva decât la sex; # Munca în echipă = posibilitatea de a da vina pe alții; # Nimfomană = termen aplicat de bărbați oricărei femei căreia îi place mai mult sexul decât lui; # Prieten = definiția unei persoane de sex opus care are acel nu-știu-ce care elimină orice dorință de a încerca vreodată să te culci cu el/ea; # Psiholog = cineva care se uită la oricine altcineva când o femeie frumoasă intră în încăpere; # Statistician = cineva care e bun la cifre dar nu are pic de personalitate ca să fie inginer; # Ușoară = termen aplicat oricărei femei care are aceeași morală sexuală ca a unui bărbat.