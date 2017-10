De ziua soţiei, la restaurant

De ziua soției, la restaurant

De ziua ei, am dus-o pe nevastă-mea la un restaurant de fițe, fără să-mi pese de câți bani voi cheltui. Am servit șampanie, homar, caviar, somon și toate alea. Apoi, după câteva păhărele de coniac, ea îmi zâmbește seducător și-mi zice:- După ce ajungem acasă, am de gând să fac chestia aia special pentru tine, care știu că-ți place mai mult decât orice pe lume…- Las-o naibii! Crezi că după toate bunătățile astea o să mai pot mânca cartofi prăjiți?!