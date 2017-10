De ce vrea soţia din nou în Vama Veche

De ce vrea soția din nou în Vama Veche

Ştire online publicată Marţi, 29 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Fiți amabil! Unde ați petrecut ultimele concedii? În țară sau în străinătate?- Acum doi ani am fost la Vama Veche.- Și ați fost mulțumit de condiții?- Nu prea. După două zile au intrat niște derbedei peste noi în cort. M-au bătut, mi-au furat camera foto și au profitat și de nevas-tă-mea, toți pe rând și apoi în grup!- Oh, ce tragedie!- Da, și anul trecut am fost tot acolo și am pățit la fel.- Îmi pare rău! Anul acesta unde intenționați să mergeți?- Păi, tot la Vama Veche, că acolo îi place nevestei mele.