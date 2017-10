De ce sunt femeile pline de fiţe

De ce sunt femeile pline de fițe

l Dacă apreciezi formele unei femei și lenjeria sumară, ești pervers. Dacă nu, ești homo. l Dacă nu muncești destul (prea din greu), ești un trândav bun de nimic.l Dacă ea are o slujbă plictisitoare, monotonă, prost plătită, asta e exploatare.l Dacă o doare capul, e obosită. Dacă te doare pe tine, n-o mai iubești.l Dacă vrei să faci dragoste prea des, ești obsedat. Dacă nu, ai pe altcineva.l Dacă pui o femeie pe un piedestal și încerci s-o protejezi de o cursă de șoareci, se uită urât, zice că ești un bărbat șovin.l Dacă stai acasă și faci gospodărie, ești o paseluță sau un pămpălău.l Dacă muncești din greu, nu ai timp niciodată pentru ea.l Dacă tu ai o slujbă plicticoasă, monotonă și prost plătită, ar trebui să-ți miști fundu’ și să găsești ceva mai bun.l Dacă ești promovat înaintea ei, asta înseamnă favoritism.l Dacă ea primește o slujbă înaintea ta, ați avut șanse egale.l Dacă-i spui ce bine arată, e hărțuire sexuală.l Dacă păstrezi tăcerea, ești un indiferent.l Dacă plângi, ești un smiorcăit, dacă nu, ești un nenorocit insensibil.l Dacă o pocnești, se cheamă maltratarea soției, dacă te pocnește ea, e autoapărare.l Dacă iei o decizie fără să o întrebi, ești șovinist.l Dacă ea ia o decizie fără să te consulte, e femeie emancipată.l Dacă-i ceri să facă ceva ce nu-i place, e dominare masculină.l Dacă te roagă ea, îți face o favoare.l Dacă-i oferi flori, urmărești ceva. Dacă nu, ești molâu, te gândești prea mult.l Bărbații își dau duhul mai repede decât femeile. Oare de ce? Pentru că și-o doresc, spun gurile rele!