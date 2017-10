De ce o bere este mai bună decât o femeie

17 Octombrie 2011

1. O bere nu va face niciodată accident cu mașina!2. O bere nu se va plânge niciodată că o strânge centura de siguranță!3. O bere nu ar cumpăra niciodată un automobil automatic!4. O bere te așteaptă răbdătoare în mașină!5. O bere nu își face griji de felul cum șofezi!6. O bere nu ar umple tancul cu benzină proastă numai pentru a economisi câțiva lei!7. O bere nu fumează în mașină!8. O bere e tot timpul umedă!9. O bere o poți împărți cu prietenii!10. O bere nu te enervează!11. O bere nu are niciodată picioarele sau mâinile reci!12. Etichetele de bere nu ies din modă nici măcar odată în an!13. O bere nu îți va recomanda niciodată să nu mănânci carne!14. O bere nu are niciodată dureri de cap!15. Poți fi întotdeauna sigur că ești primul care bea dintr-o bere!16. O bere nu așteaptă niciodată să îi faci complimente!17. Dacă schimbi sortimentul de bere nu trebuie să plătești pensie alimentară!18. Petele de bere se pot spăla!19. O bere nu va dispărea niciodată cu banii tăi!20. O bere nu cere dreptate!21. Dacă ai terminat o bere nu trebuie decât să iei alta!22. O bere o ai tot timpul la îndemână!23. O bere nu are nevoie de toată baia pentru ea!24. Dacă bei o bere bună ai întotdeauna un sentiment plăcut!25. De la o bere nu iei niciodată boli ca herpesul!26. O bere nu are ciclu.27. Dacă bei o sticlă de bere, primești întotdeauna garanția pe sticlă!28. Dacă privești, la început, insistent o bere și apoi o bei, ea nu va striga niciodată!29. O bere nu strigă niciodată de ce lași capacul de WC ridicat!30. O bere face spumă, nu plânge!31. O bere nu poartă sutien!32. La o petrecere, o bere nu dispare împreună cu alte beri, la o bârfă mică!33. Chiar și o bere rece ca gheața te va lăsa să te aperi!34. O bere nu are avocat!35. O bere e ascultătoare și nu se ceartă niciodată!36. O bere nu minte niciodată!37. Pe o bere nu o interesează niciodată la ce filme te uiți la video!38. O bere nu e niciodată obeză!39. O bere nu va zice niciodată că ești nedrept cu ea!40. După mai multe beri durerea de cap trece întotdeauna!