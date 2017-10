De ce este copilul negru? De-aia eşti un mare bou….

De ce este copilul negru? De-aia ești un mare bou….

Ştire online publicată Miercuri, 05 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Dragul meu, știu de ce copilul nostru este negru! Știi, când eram fetiță, tatăl meu lucra în Coasta de Fildeș și mama a ales să mă alăpteze o negresă. Genele negre din laptele ei au trecut direct în sângele meu și de aceea copilul nostru este negru. Bărbatul, mirat:- Aaaa... da?Atunci, bărbatul o sună pe mamă-sa s-o anunțe că a devenit tătic.- O, dragul meu, sunt așa de fericită! Dar, spune-mi, seamănă cu tine?- Mamă, sunt cel mai fericit tătic din lume, sau aproape fericit... Ei bine, e... e negru.... Dar am o explicație! Uite: mai ții minte când era nora ta mică, tatăl ei lucra în Coasta de Fildeș, și mama ei a ales s-o alăpteze pe fiica ei o negresă? Genele din laptele negresei au trecut în sângele ei și uite așa copilul nostru este negru!- Aha! Am înțeles. Este exact cazul tău când ai fost mic și te-am alăptat cu lapte de vacă, iar genele ei au trecut în sângele tău, de-aia ești un mare bou!!