De ce e elefantul mare şi şoricelul mititel

De ce e elefantul mare și șoricelul mititel

Un șoricel și un elefant stăteau amândoi pe o piatră. La un moment dat, se uită șoricelul atent la elefant, îl măsoară din cap până în picioare și apoi spune destul de mirat:- Băi, elefantule, dar mare mai ești...Elefantul fâstâcindu-se zice:- Ce vrei, bă, nu e vina mea că am crescut atâta. Așa e rasa mea, ce să-i faci.După ceva timp, elefantul are o revelație și se uită și el la șoricel, măsurându-l în toate direcțiile, și zice:- Bă, dar tu chiar că ești prea mic!La care șoricelul, destul de încurcat, zice:- Ce vrei, bă, dacă am fost și bolnav…