De ce are nevoie o blondă de un cui pentru a da telefon

Ştire online publicată Marţi, 22 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vine o blondă la telefoane și după ce așteaptă la rând vreo trei ore, ajunge în sfârșit și îi spune funcționarei:- Aș dori un cui pentru telefon.- Poftim?!- Vă rog să-mi dați un cui pentru telefon.- Domnișoară, nu aveți aviz de plată?- Nu, eu am plătit, vreau doar un cui pentru telefon.- Nu vă înțeleg, cum adică un cui pentru telefon?!- Păi da, că am avut telefonul defect…- Și l-au reparat?- Da! Imediat!- Și atunci care e problema dvs?!- Păi am întrebat dacă funcționează și mi-au spus că da. Și am întrebat dacă pot să dau telefon. Și mi-au spus că da, dacă am cui.