Dar ce, eram prost să mai stau?

Un nebun făcea pipi de la balcon. La un moment dat, trece doctorul pe aleea de sub balcon, iar nebunul când îl vede, îşi trage repede pantalonii şi fuge înăuntru. Doctorul se gândeşte:- I s-o fi făcut ruşine omului şi de-aia s-a retras când m-a văzut. Poate s-o fi însănătoşit şi ar trebui să-i dau drumul acasă.A două zi se duce la nebun şi-i spune:- Dumneata făceai, ieri, pipi de la balcon şi când m-ai văzut ai fugit repede înăuntru, aşa-i?- Da, răspunde nebunul.- Dar de ce ai fugit, ţi-era ruşine că te vedeam eu?- Aiurea! Da’ ce eram prost să rămân acolo ca să mă trageţi de pipi în jos!?!