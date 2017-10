Dacie cu motorul de Porsche

Ştire online publicată Luni, 10 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Doi tipi nimeresc in spital. Dupa ce isi vin in fire, unul spune: - Cum ai ajuns aici? - Am vrut sa ma inveselesc si am dat comanda de o "Dacie" cu motorul de "Porsche". Merg pe drum, vad un Mercedes merge cu 150km/h. Eu accelerez la maxim si il intrec, de parca acela ar sta pe loc. Apoi privesc in oglinda, nu reusesc sa iau curba si... sunt aici. Dar tu? - Merg cu Mercedesul la viteza 150km/h... Deodata ma intrece o "Dacie", de parca eu as sta pe loc... Eu ma gandesc ca poate intr-adevar stau pe loc... si am iesit din masina...Doi tipi nimeresc in spital. Dupa ce isi vin in fire, unul spune: - Cum ai ajuns aici? - Am vrut sa ma inveselesc si am dat comanda de o "Dacie" cu motorul de "Porsche". Merg pe drum, vad un Mercedes merge cu 150km/h. Eu accelerez la maxim si il intrec, de parca acela ar sta pe loc. Apoi privesc in oglinda, nu reusesc sa iau curba si... sunt aici. Dar tu? - Merg cu Mercedesul la viteza 150km/h... Deodata ma intrece o "Dacie", de parca eu as sta pe loc... Eu ma gandesc ca poate intr-adevar stau pe loc... si am iesit din masina...