Dacă sistemele de operare ar fi beri

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Berea DOSNecesita utilizarea unui desfacator propriu si presupune citirea atenta ainstructiunilor inainte de a o desface.Initial era produsa in doze de 8 cl.dar acum exista si doze de 16 cl. Cu toate acestea,doza este impartita inopt compartimente de 2 cl. fiecare,care trebuiesc baute separat.In curindnu se va mai produce,dar lumea o va bea in continuare si dupa ce nu va mai fi disponibila.Berea MacLa inceput a fost produsa in doze de 16 cl.,dar acum se produce in doze de 32cl. Este considerata de multi a fi o bere "usoara".Toate berile arata la felCind iei o bere din frigider se deschide singura.Lista ingredientelor nu segaseste pe eticheta.Daca suni sa intrebi de ingrediente,ti se spune ca nu ainevoie sa stii.O notita pe marginea etichetei iti reaminteste ca dupa ce obei sa o arunci in cosul de gunoi.Berea Windows 3.1Este cea mai populara bere.Se produce in doze de 16 cl. si seamana cu berea Mac. Necesita sa posezi deja o bere DOS.Pretinde ca iti permite sa bei citeva beri DOS simultan,dar de fapt nu poti sa bei decit foarte putine,foarte incet,in special daca bei si o bere Windows in acelasi timp.Cateodata,aparent fara nici un motiv,o doza cu bere Windows va exploda cand o vei deschide.Berea OS/2Se produce in doze de 32 cl.Iti permite sa bei cateva beri DOS simultan.Iti permite in acelasi timp sa bei beri Windows 3.1 simultan,dar destul deincet.Isi face publicitate : canatele sale nu vor exploda cand le deschizi , nici chiar daca le zgaltai.Cu toate acestea nu prea vezi pe nimeni bandbere OS/2,desi fabricantul (International Beer Manufacturing) pretindeca a vandut 9 milioane de cutii cu sase beri fiecare.Berea Windows 95O multime de persoane au degustat-o si pretind ca este excelenta.Doza seamana.Se produce in doze de 32 cl.,dar caneta nu contine decat 16 cl. de bere.Multa lume va continua sa bea probabil bere Windows 3.1,pana ce prietenii lor vor gusta berea Windows 95 si le vor spune ca le-a placut.Lista ingredientelor este un produs complet nou.Berea Windows NTSe produce in doze de 32 cl. dar nu poti sa o cumperi decat in cantitatiindustriale.Acest lucru ii obliga pe unii sa cumpere frigidere mai mari.Doza arata la fel ca cea de bere Windows 3.1,dar producatorul a promis saschimbe doza cu una care sa arate la fel ca berea Windows 95 -dupa ce berea Windows 95 va inceope sa se vinda.Este promovata ca o bere cu putere industriala si recomandata a se bea numai in baruri.Berea UnixEste produsa de mai multe firme,in doze variind de la 8 cl. la 64 cl.Bautoriide bere Unix sunt loali fata de firma producatoare,desi afirma ca orice bereUnix are aproape acelasi gust.Cateodata capacul se rupe cand incerci sa odeschizi,situatie in care va trebui sa ai un set complet de instructiunisau un prieten care bea bere Unix de cativa ani.