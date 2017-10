Dacă mă prinzi, sunt a ta!

Ştire online publicată Vineri, 23 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cică era un tip foarte gras care se duce la doctor ca să mai slăbească. Tratamentul era destul de scump, iar tipul îi spune doctorului că vrea să slăbească, în prima zi, 5 kg.Doctorul îi spune că e OK, îl bagă într-o cameră, care era de fapt un labirint cu oglinzi, imens. Tipul vede lângă el o blondă de nota 10, goală, cu o inscripție pe ea: „Dacă mă prinzi, sunt a ta!”.Aleargă după ea toată ziua, dar n-o prinde. La sfârșitul zilei, slăbise 5 kg.A doua zi, îi spune doctorului că este mulțumit de tratament, dar de data asta vrea ca tipa să fie roșcată.Doctorul zice că e OK, îl bagă-n labirint, aceeași poveste. Tipul mai dă jos încă 5 kg.A treia zi, tipul îi spune doctorului că vrea să slăbească 20 kg. Doctorul îi spune că are o rețetă specială pentru 20 kg și îl bagă din nou în labirint. Tipul se uită în stânga și-n dreapta, dar nu vede nicio tipă. La un moment dat, se întoarce și vede un negru cât ușa de la lift, cu o inscripție: „Dacă te prind, ești al meu!”