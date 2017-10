Cum te ascultă securitatea şi în tren…

Cum te ascultă securitatea și în tren…

Pe vremea comunismului, într-un tren circulă doi bărbați și, de plic-tiseală, încep să spună bancuri porcoase cu Ceaușescu. La un moment dat, unul zice:- Auzi, mă, dar ție nu ți-e frică de securitate? Ăștia sunt omniprezenți, ar putea să ne asculte chiar acum, serios vorbesc, poate e un microfon în scrumieră sau ceva…- Ei, pe naiba, nu ne ascultă nimeni, hai să mai glumim.Câteva minute cei doi mai spun bancuri, după care unul se scuză și merge la baie. În drumul său, trece și prin vagonul restaurant și îi spune chelnerului:- Peste exact cinci minute, te rog să îmi aduci două cafele și două citronade.- Desigur.Domnul se întoarce în compartiment și continuă discuția:- Pe bune, acum nu ar trebui să mai facem bancuri, eu cred că ne ascultă cineva!- Cine să ne asculte, ai înnebunit! Lasă prostiile, nu e nimic în scrumieră.- Te-am prins, eu sunt de la securitate. Dacă nu mă crezi, uite, facem o probă.Se apleacă spre scrumieră și zice:- Aduceți vă rog două cafele și două citronade.Nu trec nici două minute și chelnerul le aduce comanda. Celălalt albește și începe să tremure de frică. La care primul zice:- Am glumit mă, nu te speria, ți-am făcut o farsă, am aranjat-o cu chelnerul…Cei doi continuă să glumească și să spună bancuri. La stația la care coboară, poliția îl arestează pe al doilea bărbat. Polițistul zice:- Ești arestat pentru că ai spus bancuri deocheate despre Ceaușescu!- Dar pe mine de ce nu mă arestați, că și eu am spus bancuri?La care polițistul:- Nu mă, pe tine nu te arestăm că ne-a plăcut faza cu scrumiera…