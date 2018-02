Cum se decontează facturile la spital

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un irlandez suferă un infarct puternic în timp ce se afla la cumpărături într-un supermarket. Managerul magazinului sună la numărul de urgență în momentul în care l-a văzut pe om prăbușindu-se. Paramedicii îl duc pe individ la cel mai apropiat spital catolic, unde acesta este imediat operat pe cord deschis și i se pun multiple bypass-uri. După ce-și revine din anestezie, irlandezul vede lângă el o călugăriță, care avea în poală câteva formulare și un pix. Observând că pacientul și-a revenit, călugărița începe să-i pună întrebări pentru a completa formularele.- Aveți asigurare de sănătate?- Nu am.- Aveți cont în bancă?- Nu am.- Aveți vreo rudă care ar putea să vă acopere costurile spitalizării?- Am doar o soră, fată bătrână, care este călugăriță.Enervată de răspuns, călugărița îi răspunde țâfnos:- Călugărițele nu sunt fete bătrâne, ele sunt căsătorite cu Bunul Dumnezeu!- Perfect. Atunci vă rog să trimiteți factura cumnatului meu!