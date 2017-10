Cum se dă de gol o soţie infidelă

Cum se dă de gol o soție infidelă

Ştire online publicată Luni, 03 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă dimineața, m-am trezit devreme, m-am îmbrăcat în liniște, mi-am pregătit un pachet cu mâncare pentru prânz, am luat câinele, am mers apoi tiptil până la garaj, am atașat barca la Jeep și am vrut să pornesc la drum. Spre disperarea mea, la ieșirea din garaj, am observat că afară era o vijelie de nedescris, ploaie amestecată cu fulgi de zăpadă și vântul care sufla cu peste 95 km/h. Am revenit cu mașina în garaj și am pornit radioul. La știri se anunța că vremea se va înrăutăți în continuu. M-am întors în casă. M-am dezbrăcat în liniște și m-am strecurat lângă femeia mea din pat, șoptindu-i la ureche:- E o vreme îngrozitoare afară!Ea mi-a răspuns somnoroasă:- Îți vine să crezi că idiotul meu soț e la pescuit pe furtuna asta?!