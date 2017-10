Cum să-ţi oftici soţia cu o scrisoare de adio

Cum să-ți oftici soția cu o scrisoare de adio

Ştire online publicată Vineri, 15 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Dragă soțule,Îți scriu această scrisoare, deoarece vreau să te părăsesc pentru totdeauna. Am fost o soție bună timp de șapte ani. Șeful tău m-a sunat să îmi spună că ți-ai dat azi demisia, iar asta a fost picătura care a umplut paharul. Săptămâna trecută ai venit acasă și nu ai observat că mi-am aranjat părul și unghiile, ți-am gătit mâncarea ta preferată și am purtat chiar și o rochie de satin nouă. Tu ai venit acasă și ai mâncat în două minute, apoi ai mers direct la somn, după ce te-ai uitat la meci. Nu îmi mai spui că mă iubești, nu mă mai atingi. Ori mă înșeli, ori nu mă mai iubești, indiferent care din aceste două lucruri s-a întâmplat, PLEC.P.S. Dacă încerci să mă găsești, mai bine renunță. Fratele tău și cu mine ne mutăm împreună în West Virginia! Să ai o viață minunată!Fosta ta soțieDragă fostă soție,E adevărat că am fost căsătoriți timp de șapte ani, însă faptul că „ai fost o soție bună” e mult prea departe de adevăr. Vizionez meciuri atât de mult, fiindcă m-am cam săturat să mă tot cicălești. Îmi pare rău că nu a mers. Ba da, am observat că te-ai tuns aproape zero săptămâna trecută, însă primul lucru care mi-a venit în minte a fost: „Arăți ca un bărbat!”. Mama mi-a spus că mai bine nu spun nimic decât să spun ceva urât. Când mi-ai gătit „mâncarea favorită”, probabil că m-ai confundat cu fratele meu, fiindcă eu nu mai mănânc porc de șapte ani. Am plecat direct la culcare după meci, fiindcă am văzut eticheta cu prețul care atârna încă pe rochia ta de satin nouă. M-am întrebat dacă a fost o coincidență faptul că fratele meu a împrumutat de la mine 50 dolari dimineață, iar prețul rochiei tale de satin era 49,99 dolari. După toate astea, încă te mai iubeam și simțeam că pot face ceva ca să meargă relația. Așa că, atunci când am descoperit că am câștigat la loto 10 milioane de dolari, mi-am dat demisia și am cumpărat pentru noi două bilete în Jamaica. Dar când am ajuns acasă, plecaseși. Cred că totul se întâmplă cu un motiv pe lumea asta. Sper să ai viața pe care ți-ai dorit-o mereu. Avocatul meu a spus că, având în vedere scrisoarea pe care mi-ai lăsat-o, nu vei vedea un cent de la mine. Așa că ai grijă!P.S. Nu știu dacă ți-am spus vreodată, însă Carl, fratele meu, a fost înainte Carla. Sper că asta nu e o problemă pentru tine.Cu bine,Ex-soțul tău.