Cum să-ţi alegi nevasta

Ai dreptate, cetateanule, doar pe jumatate!!!

Cetateanule, asculta unpik, guvernarea portocalie nu a taiat salariile, ci a impiedicat haosul si caderea tarii, dupa ce ciuma rosie, a dat pomeni electorale si a inceput dezmatul in banci, privatizare, etc, etc, intre anii 1990 - 1996, urmata de tunurile din 2000-2004, urmate de tunurile din 2004-2008 cand chipurile portocalii erau la putere cu penelistii; de fapt atunci, erau penelistii, sprijiniti de pesedei!!! NIci nu stii cate rele au facut pesedeii, inclusiv cu pensionarile timpurii din armata, politie, oameni care la 50 de ani se numesc acum, PENSIONARI!!! Desigur, in PDLlucrurile nu sunt toate ok, dar pe langa ciuma rosie reprezentata de pesedeii, care au un sistem articulat de furt ( vezi mazarel ce face la Constanta , mazarel care l-a scolit pe oprescu de Bucuresti ) pedeleii sunt fete mari!!! Te rog sa imi spui daca in guvernarea PDL a Constantei, cu Dutu la Consiliul Judetean, ai vreo reclamatie in ceea ce priveste corectitudinea....Dutu a bagat gazele in Constanta.....sa tii minte!!! Si in viitoarea guvernare PDL a Constantei, te asigur ca parcurile vor fi ceea ce au fost, si mai mult, se va reelectrifica Constanta, SI NU VOR MAI APAREA CLADIRI PE BULEVARDE, CUM APAR ACUM, LA 3 M IN FATA ALTOR CLADIRI, DE LE IA TOATA LUNINA NATURALA....SE VOR INTAMPLA MULTE LUCRURI FRUMPOASE, ASTA NUMAI DACA VEI DORI, DACA TE-AI PLICTISIT DE MAIMUTOIUL DE mazarel!!!!