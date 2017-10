Cum să te răzbuni pe poliţişti, după o amendă

Cum să te răzbuni pe polițiști, după o amendă

Ştire online publicată Marţi, 13 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Am parcat mașina grăbit și am dat o fugă să cumpăr țigări și bere de la magazinul din colț. Când am ieșit (după doar câteva minute!!!) deja era afară un polițist care scria de zor o amendă.M-am dus la el și i-am spus: „Poate mă mai slăbești un pic”, la care el a continuat să scrie amenda fără să se uite la mine. Atunci l-am făcut nazist. De data asta, s-a oprit, s-a uitat la mine, și a început să scrie o altă amendă pentru cauciucuri uzate. Așa că eu l-am poreclit curcan tâmpit, iar el a început să scrie o a treia amendă pe lângă cele două deja agățate în parbriz. Chestia asta a cam durat vreo 20 de minute. Cu cât îl jigneam mai tare, cu atât se aventura la scris amenzi. Până am obosit eu și am hotărât să cedez. Așa că am plecat pe jos, am dat colțul, și m-am urcat în mașina mea.