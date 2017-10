Cum să te însori, când nu ai ceas?

Ştire online publicată Vineri, 27 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip mai în vârstă și unul tânăr călătoresc cu trenul. Tânărul întreabă:- Cât e ceasul?Bătrânul, deși are ceas nu răspunde.- Mă scuzați, domnule, cât e ceasul?Bătrânul tace în continuare.- Domnule, am întrebat cât e ceasul. De ce nu răspundeți?- Tinere, următoarea stație e capăt de linie. Nu te cunosc, poate nu ești de prin partea locului. Dacă îți răspund trebuie să te invit la mine acasă. Ești chipeș și eu am o fată frumoasă. Probabil că vă veți îndrăgosti unul de celălalt și o să vreți să vă căsătoriți. Spune-mi un motiv pentru care mi-ar trebui un ginere care nu își poate permite nici măcar un ceas.