Cum să te faci de râs în fața amantului

Ion se duce în Turcia, la all inclusive.- Vasile, am fost în Turcia la all inclusive, excepțional: mănânci cât vrei, bei cât vrei, cu bar la piscină, lux mare. Dar să vezi ce am pățit: mă duc într-o dimineață la micul dejun, Maria mea a rămas în cameră. Când mă întorc, ia-o pe Maria de unde nu-i! O caut peste tot, mă panichez, mă duc la recepție și aflu că e în cameră la Antonio Banderas. Mă duc acolo, bat la ușă, deschide Antonio. El, bărbat bine: frumos, plin de mușchi, brunet, fără pic de burtă!.. Când colo, iese și Maria mea dezbrăcată din baie! Cu sânii vai mama lor, fundul lăsat, cearcăne. Bă Vasile, mi-a fost o rușine de omul ăla!