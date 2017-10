Cum să refuzi o femeie ca ea!

Ion se întâlnește cu Vasile și îi spune:- Mă Ioane, m-am întâlnit cu Maria și era tare supărată. Când am întrebat-o cine a supărat-o, mi-a spus că tu. Dar ce i-ai făcut mă?Vasile cu un glas foarte calm, îi răspunde:- Nimic grav, mă Ioane. Aseară când a venit la mine mi-a făcut avansuri, iar eu am refuzat-o.- Mă dar fraier mai ești! Cum să refuzi o femeie așa bună ca Maria? Întreabă Ion foarte furios.Vasile, foarte hotărât, îi răspunde:- Lasă mă, Ioane, că eu știu mai bine. Am mai pățit-o și la muncă. După avans, imediat a venit și lichidarea!...